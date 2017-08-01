Трамп подписал закон о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкционных ограничений против России. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает «Интерфакс». Они могут быть отменены только в случае выполнения Москвой своих обязательств.

"Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств", - сообщил вице-президент США.

По словам Пенса, «последние дипломатические шаги России говорят об обратном».