Памфилова считает, что норму о муниципальном фильтре надо отменять

"Норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять… Должна быть система, которая упорядочивает политический процесс, но не убивает конкуренцию… Может, эксперты договорятся, а законодатели услышат их, ведь есть разные варианты. Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким — 5% или даже ниже. Может, нужно, чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят", — сказала она.

Ранее глава ЦИК также высказывалась за то, чтобы муниципальный фильтр на выборах был более демократичным. По ее мнению, об отмене фильтра речи не идет, так как он необходим для отсева "проходимцев и фейковых партий", но при этом параметры фильтра нужно пересмотреть, чтобы они "не служили препятствием для крупных конкурентов".