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Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens

Минэнерго отреагировало на расширение санкций ЕС
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Внесение двух сотрудников Минэнерго России в санкционный список Евросоюза вызывает недоумение. Об этом говорится в заявлении ведомства в субботу, 5 августа.
В министерстве уверены, что решение в ЕС принимали, «исходя исключительно из политических соображений». «Никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было», — указано в сообщении.
Кроме того, ведомство считает, что «вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов (немецкого концерна Siemens и российского «Технопромэкспорта» из-за газовых турбин в Крыму — прим. «Ленты.ру») является прямым нарушением международных правовых норм». «С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации"», — отмечается в сообщении.
Минэнерго ждет дополнительных разъяснений от Евросоюза.
4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками в Крым турбин Siemens. В санкционный список попали «вовлеченные в доставку» оборудования на полуостров: замглавы Минэнерго России Андрей Черезов и глава департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, ОАО и ООО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт» и их гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также ЗАО «Интеравтоматика».
21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств.
Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. Однако в «Технопромэкспорте», бывшем партнере концерна, заявили 28 июля, что официально таких предложений не получали. Представитель госкомпании также отметил, что оборудование было модернизировано российской стороной.
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