Крым обойдется без Siemens

По итогам проходившего с 26 июля по 1 августа конкурентного отбора мощности (КОМ) компания «Крымтеплоэлектроцентраль» (АО «КрымТЭЦ») получила право на строительство парогазовых установок на базе Сакской ТЭЦ общей мощностью 120 МВт. Цена мощности составит 2,115 млн рублей за МВт.



В настоящий момент установленная электрическая мощность Сакской ТЭЦ, которая вместе с Симферопольской и Камыш-Бурунской ТЭЦ и Сакскими тепловыми сетями входит в «КрымТЭЦ», составляет 12 МВт, тепловая — 154,5 Гкал/ч.

Одно из условий конкурса — основное энергетическое оборудование (котел, паровая или газовая турбина, газопоршневой двигатель, генератор), входящее в состав энергоблоков, должно быть произведено на территории Российской Федерации.





«Дело в том, что генерация нужна. Потому что те прогнозы, которые мы делали и сейчас которые скорректировали, показывают, что в Крыму очень серьезно идет рост объемов потребления. То есть это отличается от тех прогнозов, которые мы давали раньше, то есть фактическое потребление существенно выше прогноза», — подчеркивал ранее замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко , анонсируя проведение конкурса.

Он отмечал также, что строительство энергоблоков малой мощности в районе города Саки должно быть начато уже сейчас. По словам замминистра, речь идет о быстровозводимых блоках, которые могут быть готовы уже к концу этого года.



В конкурсных условиях прописано, что начало поставки мощности намечено на 1 декабря 2017 года.



Однако при этом допускается отсрочка начала поставки всего объема мощности до 1 июня 2018 года, и отсрочка запуска 25% мощности — до 1 ноября 2018 года.



О своем намерении строить новые мощности на полуострове «КрымТЭЦ» заявляла еще весной.





В апреле компания совместно с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК) предложила проект строительства газовой электрогенерации на Сакской ТЭЦ мощностью до 120 МВт на отечественном оборудовании.

Согласно данным из реестра итогов КОМ, новые ПГУ будут состоять из четырех газовых турбин ПС-90ГП-25 и двух паротурбинных установок Т-12.



«Это будет оборудование отечественного производства, приобретенное и установленное без привлечения бюджетных средств», — обещали ранее представители компании.





Крымская энергосистема находится под пристальным вниманием прессы и еврочиновников последние несколько недель, после того, как выяснилось, что на полуостров вопреки санкционным ограничениям были поставлены четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и « Силовых машин » — «Сименс технологии газовых турбин».

В настоящее время на территории полуострова также строятся тепловые электростанции — в Симферополе и Севастополе — суммарной мощностью 940 МВт в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Речь идет о четырех энергоблоках по 235 МВт на базе мощных парогазовых установок.



Первоначально введение в эксплуатацию первых блоков этих ТЭС было запланировано на сентябрь 2017 года, позже срок неоднократно переносился из-за проблем с поставками оборудования.



Российские производители в настоящее время не выпускают турбины такой мощности, а поставки европейского и американского оборудования в Крым находятся под санкционными ограничениями.



Попытка закупить необходимое оборудование через Иран не увенчалась успехом. В июне агентство Reuter со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что оборудование Siemens вопреки ограничениям все-таки попало в Крым.





В немецкой компании провели собственное расследование и заявили о том, что на полуострове оказались четыре турбины SGT5-2000E, поставленные ранее в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» (структура корпорации «Ростех» ) для строительства новой генерации в Тамани. При том, что конкурс на энергообъекты в Тамани так и не был проведен.

«Технопромэкспорт» заявляла, что купила турбины на вторичном рынке. Позже компания признала, что изначально это были именно сименовское оборудование, но прошедшее глубокую модернизацию.



«При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — подчеркивал представитель «Технопромэкспорта».



Siemens заявил, что намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями, а также продать свою долю в российском СП «Интеравтоматика», которое, по неофициальной информации, занимается установкой турбин в Крыму.





Замминистра энергетики Андрей Черезов заверил, что история с Siemens не повлияет на срок запуска первой очереди новых электростанций в Крыму, который намечен на первый квартал 2018 года.

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено [в Крыму], произведено в Российской Федерации. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория, и нам нужно ее обезопасить», — заверил он.



Ввод в эксплуатацию первой очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС обеспечит энергосистему полуострова 470 МВт.



Энергосистема Республики Крым является дефицитной и на 90% (1 300 из 1 442 МВт максимального потребления) прежде зависела от поставок электроэнергии с территории Украины.



В настоящий момент эта проблема решается с помощью энергомоста — максимальный объем перетока со стороны ОЭС Юга России составляет до 800 МВт. Объем собственной генерации полуострова с учетом 15 размещенных МГТЭС составляет порядка 460 МВт.



По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и модернизации Крымской ТЭЦ.