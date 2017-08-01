Стали известны победители конкурса президентских грантов



Театральный фестиваль "Золотая маска" и Российский Красный крест получили самые крупные первые президентские гранты для некоммерческих неправительственных организаций в 2017 году. Победители первого в 2017 году конкурса названы на сайте Фонда президентских грантов.

В перечень вошли 1023 проекта, представленные 970 некоммерческими организациями из 79 регионов России.



В 2017 году для проведения конкурса грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2017 году проводятся два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября.



По итогам первого конкурса самый крупный грант в 50 миллионов рублей получила некоммерческая организация "Фестиваль "Золотая маска" на проведение российской национальной премии и своего фестиваля. Общероссийская общественная организация "Российский Красный крест" получила грант в 20,355 миллиона рублей на развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения "Я твой донор".



Кроме того, среди проектов, получивших крупные гранты — гуманитарная межгосударственная программа "И помнит мир спасенный" ("Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов", 13,94 миллиона рублей), проект создания федерального ресурсного центра молодежного добровольческого движения (Ассоциация волонтерских центров, 11, 818 миллиона рублей) и проект "Дворовый тренер" (автономная некоммерческая организация "Лига школьного и дворового спорта", 11, 485 миллиона рублей).



Президентскую поддержку также получил проект по развитию культуры корпоративной благотворительности в регионах (ассоциация грантодающих организаций "Форум доноров", 7,797 миллиона рублей), проект "В единстве — сила" о пропаганде здорового образа жизни (благотворительный фонд святого Иоанна Крондштадского, 6,193 миллиона), программа безвозмездных консультаций для экопредпринимателей (некоммерческое партнерство "Центр содействия экологическому предпринимательству, 5,74 миллиона), проект Музея истории гонений на веру в XX веке (Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 4,728 миллиона), проект "Шаг за шагом" по защите прав граждан, в том числе заключенных (чеченская региональная общественная благотворительная организация "Женский ресурсный центр", 2,996 миллиона).