На Дальнем Востоке начал действовать упрощенный визовый режим для граждан 18 стран, включая Японию, Китай, Сингапур, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Отмечается, что с 1 августа граждане этих 18 стран смогут прилететь на Дальний Восток по электронной визе, заявку можно подать на специализированном сайте.

Как сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка , "по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта".

"Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре", - заявил он.

Он добавил, что с января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. По его словам, "можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область".

"Иностранные граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур, смогут оформить визу через Интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования", - заявил министр.