Для иностранцев открыли оформление виз для въезда на Дальний Восток

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . Процедура оформления электронных виз в регионы Дальнего Востока с 1 августа стала доступна для жителей 18 стран, включая Индию, Китай, КНДР, Японию, ОАЭ, Турцию и другие, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

"Сначала по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область", — цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Александра Галушку

В перспективе иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Воспользоваться упрощенным визовым режимом смогут граждане таких стран как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

"Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования. За четыре дня нужно заполнить заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Ответ придет в течение трех дней", — приводит пресс-служба слова Галушки.

Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе.