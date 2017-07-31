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Американскую дипмиссию могут сократить за счет наемных россиян
Число сотрудников дипломатической миссии США в России будет сокращено за счёт российских граждан, нанятых для работы над поддержкой различных американских программ. С таким заявлением выступила журналистка телеканала CBS Элизабет Палмер. Выступление обозревателя опубликовано на YouTube-канале программы «This morning».
«… из этих 755 человек в подавляющем большинстве случаев работу потеряют русские, которых здесь наняли, чтобы работать над поддержкой всевозможных американских программ от торговли и коммерции до сельского хозяйства», - заявила Палмер.
Палмер добавила, что прямых подтверждений её предположения пока нет. 28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.
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