Американскую дипмиссию могут сократить за счет наемных россиян



Число сотрудников дипломатической миссии США в России будет сокращено за счёт российских граждан, нанятых для работы над поддержкой различных американских программ. С таким заявлением выступила журналистка телеканала CBS Элизабет Палмер. Выступление обозревателя опубликовано на YouTube-канале программы «This morning».

«… из этих 755 человек в подавляющем большинстве случаев работу потеряют русские, которых здесь наняли, чтобы работать над поддержкой всевозможных американских программ от торговли и коммерции до сельского хозяйства», - заявила Палмер.

