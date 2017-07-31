В МИД России назвали провокацией заявления посольства США о даче

В российском МИД назвали преднамеренной провокацией со стороны посольства США обвинения в том, что американским дипломатам раньше времени заблокировали доступ к даче в Москве. Об этом РИА Новости заявил источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче», — подчеркнул он.

В министерстве пояснили, что дача «находится в природоохранной зоне — в Серебряном бору, куда грузовой транспорт не пускают». «Американцы не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика», — отметили в ведомстве.

Он добавил, что «когда МИД России 31 июля экстренно решил вопрос и работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали».

«Насколько знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали», — указали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь посольства США Мария Олсон заявила, что сотрудники дипмиссии не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном Бору уже в течение двух дней. «Доступ закрыт как вчера, так и сегодня, — сказала она. — Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи».

В пятницу, 28 июля, МИД объявил, что доступ к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.