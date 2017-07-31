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Три НКО из списка иностранных агентов получили президентский грант
Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко три некоммерческие организации в этом году получили президентский грант, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Как позже пояснил гендиректор фонда — оператора президентских грантов Илья Чукалин, этими НКО стали Левада-центр, благотворительный фонд «Самарская губерния», а также Центр поддержки общественных инициатив (Санкт-Петербург).
Заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов прошло в Москве 31 июля.
Ранее сообщалось, что Совфед может приравнять получающие финансирование из-за рубежа СМИ к иноагентам.
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