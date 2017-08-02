Рогозин нашел виновного в срыве его визита в Кишинев

«Могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы — чужими руками», — заявил Рогозин.

По его словам, Плахотнюк поручил главе правительства страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест. «Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии», — сообщил Рогозин.

Чиновник также пообещал, что предложит политическому руководству России принять ответные меры против всех, кто участвовал в срыве его визита в Кишинев.

Вице-премьер отметил, что Молдавия из-за отказа от переговоров потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов. «Я сейчас летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы, с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества. Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально», — цитирует его ТАСС