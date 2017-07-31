Ростуризм опубликовал рекомендации для отдыхающих в жарких странах россиян



Ростуризм опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, которые собираются провести свой отдых в странах с жарким климатом после того, как за два дня на курортах Турции скончались пятеро российских отдыхающих.

В ведомстве отметили, что туристам необходимо учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие.



Также им рекомендовано планировать длительность поездки с учётом времени для акклиматизации.



«На отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо: носить одежду из легких и натуральных тканей; носить летний головной убор; смазывать открытые участки кожи кремом от загара; увеличить количество потребления жидкости; ограничить приём алкогольных напитков», — отмечается в сообщении.



Туристов также просят быть осторожными при контактах с животными.

