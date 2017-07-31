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Ростуризм опубликовал рекомендации для отдыхающих в жарких странах россиян
Ростуризм опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, которые собираются провести свой отдых в странах с жарким климатом после того, как за два дня на курортах Турции скончались пятеро российских отдыхающих.
В ведомстве отметили, что туристам необходимо учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие.
Также им рекомендовано планировать длительность поездки с учётом времени для акклиматизации.
«На отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо: носить одежду из легких и натуральных тканей; носить летний головной убор; смазывать открытые участки кожи кремом от загара; увеличить количество потребления жидкости; ограничить приём алкогольных напитков», — отмечается в сообщении.
Туристов также просят быть осторожными при контактах с животными.
Ранее стало известно, что туристка из России скончалась в турецком Кемере из-за осложнений астмы во время купания в море. По данным СМИ, ещё двое россиян скончались в Турции в субботу, 29 июля. 56-летний Александр Шевченко утонул в районе курорта Манавгат, 47-летняя Татьяна Логинова скончалась от сердечного приступа в одном из отелей этого же курорта.
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