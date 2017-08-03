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Сенатор поручил бить ряженых десантников на День ВДВ
Ветеран ВДВ, сенатор Франц Клинцевич заявил, что ветераны войск будут бороться с ряжеными десантниками, создающими неблагоприятный антураж в День ВДВ. Об этом сообщает НСН.
По его словам, «то, что происходит в Парке Горького в День ВДВ зачастую не связано с людьми, прошедшими войну». Ряженых десантников он назвал «самой страшной бедой».
«Сейчас их становится меньше, так как их просто бьют. И мы уже дали такую команду, особенно по афганцам, выявлять и просто бить. Купить берет и тельняшку – ничего сложного нет. Напиться и вести себя безобразно, пытаясь тем самым реализоваться в силу заложенных комплексов, это очень распространено. Зачастую эти ряженые создают неблагоприятный внешний антураж для десантников», - подчеркнул сенатор.
В то же время Клинцевич отметил, что в последние годы День ВДВ начали праздновать по-другому, например, многие десантники стали брать с собой детей и внуков.
Накануне, 2 июля, во время репортажа НТВ о Дне ВДВ пострадал корреспондент телеканала Никита Развозжаев. Репортаж под названием «Расплескалась синева...» транслировался в прямом эфире. Журналист находился у фонтана в Парке Горького. К нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и угрожавший захватить Украину. На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу и пообещал бить еще, если корреспондент будет «так с ним разговаривать». Позже этого мужчину задержали. В полиции заявили, что он не имеет отношения к ВДВ. Также сообщалось, что задержать нападавшего хотели сами десантники.
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