Сенатор поручил бить ряженых десантников на День ВДВ

Ветеран ВДВ, сенатор Франц Клинцевич заявил, что ветераны войск будут бороться с ряжеными десантниками, создающими неблагоприятный антураж в День ВДВ. Об этом сообщает НСН.

По его словам, «то, что происходит в Парке Горького в День ВДВ зачастую не связано с людьми, прошедшими войну». Ряженых десантников он назвал «самой страшной бедой».

«Сейчас их становится меньше, так как их просто бьют. И мы уже дали такую команду, особенно по афганцам, выявлять и просто бить. Купить берет и тельняшку – ничего сложного нет. Напиться и вести себя безобразно, пытаясь тем самым реализоваться в силу заложенных комплексов, это очень распространено. Зачастую эти ряженые создают неблагоприятный внешний антураж для десантников», - подчеркнул сенатор.

В то же время Клинцевич отметил, что в последние годы День ВДВ начали праздновать по-другому, например, многие десантники стали брать с собой детей и внуков.