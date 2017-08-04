Ее не остановить: в Госдуме поставили жесткое условие Поклонской

Первого августа противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда» вышло на международный уровень, и во многих странах прошли молитвенные стояния против картины, инициированные Поклонской. Как отмечает «Ура.ру», скандальная репутация Поклонской серьезно беспокоит руководство Госдумы, которое уже поставило перед депутатом жесткие условия.

По данным «Ура.ру», у Поклонской нет помощников. «Поклонская сама выстраивает свой образ и решает, что и когда говорить. Найти с ней язык довольно проблематично. Она очень закрытый человек, можно сказать, «вещь в себе», — рассказал агентству «известный столичный политконсультант».

По словам источника агентства, близкого к руководству Госдумы, из-за того, что Поклонская «продолжает провоцировать скандалы, перед ней поставили условие: либо она соглашается на работу с политтехнологом, либо сдает депутатский мандат». Если ее радикальная риторика будет скорректирована, Поклонская «вполне может стать лидером новой партии».

Несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей и СМИ, Поклонскую поддерживают власти и население Крыма. «Поклонская воспринимается населением как человек, добившийся общероссийской известности благодаря своим принципам. На эти принципы никто и не покушается», - пояснил глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов . Он подчеркнул, что «негативное отношение к Поклонской — это удел немногочисленной аудитории соцсетей».

В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к Поклонской с просьбой проверить Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Позже сама Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Она направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».