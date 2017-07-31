Путина возмутила принудительная покупка парт родителями учеников в Калмыкии

На встрече с руководителем республики глава государства озвучил ряд проблемных вопросов, с которыми граждане обратились к нему в ходе "прямой линии".



"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал", — возмутился Путин.



Глава государства признался, что такое требование вызвало у него удивление, и попросил Орлова решить данный вопрос.



"Я вас прошу это самым внимательным образом изучить, посмотреть и только не перепоручать. Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим", — обратился Путин к главе республики.



"Лично, Владимир Владимирович, я обещаю вам. И немедленно, выйдя из вашего кабинета, займусь этими вопросами", — заявил Орлов.