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Рябков пригрозил Америке долларовым бойкотом
Конфронтация, на которую Россию усиленно подталкивают США, может вынудить к принятию радикальных решений, в том числе в финансовой сфере.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что введением новых антироссийских санкций Вашингтон показывает излишнюю самоуверенность и подрывает доверие мировой общественности.
Однако Москва не просто готова справляться с любыми ограничениями и активно развивать экономику, но и сама диктовать условия. В частности, есть вариант создать альтернативу долларовой системе как одной из основных резервных валют.
При этом наша страна не стремится соревноваться с США в санкционных ухищрениях и выступает за партнерские отношения, цитирует Рябкова «ПолитЭксперт».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что США переполнили чашу откровенно враждебных шагов и клеветнических обвинений.
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