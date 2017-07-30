Рябков пригрозил Америке долларовым бойкотом

Конфронтация, на которую Россию усиленно подталкивают США, может вынудить к принятию радикальных решений, в том числе в финансовой сфере.



Однако Москва не просто готова справляться с любыми ограничениями и активно развивать экономику, но и сама диктовать условия. В частности, есть вариант создать альтернативу долларовой системе как одной из основных резервных валют.



При этом наша страна не стремится соревноваться с США в санкционных ухищрениях и выступает за партнерские отношения, цитирует Рябкова «ПолитЭксперт».

