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Рябков: Россия протягивает США руку
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Москва и Вашингтон должны работать сообща. По его мнению, страны могут сотрудничать по ряду вопросов, среди которых нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом, незаконная иммиграция, торговля людьми и изменение климата.
Кроме того, в интервью телеканалу ABC политик добавил, что Россия протягивает руку США и надеется, что американские партнеры, в том числе Трамп, смогут увидеть в этом "шанс для другого пути", передает "Интерфакс".
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