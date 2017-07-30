Путин подписал закон о садоводческих и огороднических товариществах

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Федеральным законом регулируются отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления садовых земельных участков и огородных земельных участков, строительства объектов капитального строительства на садовых земельных участках, определяются формы и порядок поддержки ведения садоводства и огородничества органами государственной власти и органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.