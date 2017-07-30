Рогозин: глава МИД Румынии отказался от посадки в Москве

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что глава румынского МИД Теодор Мелешкану отказался лететь транзитом через Москву после инцидента с самолетом с российской делегацией во главе с Рогозиным. 28 июля румынские власти запретили пролет через воздушное пространство этой страны в Молдавию. Об этом сообщает ТАСС.

"Кстати, их министр иностранных дел (Румынии) хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом", - отметил зампред правительства России

Отметим, что после инцидента Рогозин заявил, что "гадам" стоит готовиться к ответу. При этом он предложил принять зеркальные меры и также не пускать румынские самолеты на территорию России.