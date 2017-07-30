Рогозин: глава МИД Румынии отказался от посадки в Москве

ТАСС Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву после истории с отказом предоставить самолету, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин , возможность пересечь воздушное пространство Румынии, сообщает

«Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», - рассказал зампред правительства РФ . Куда именно направлялся руководитель внешнеполитического ведомства Румынии, и когда это произошло, не сообщается.

28 июля Рогозин вылетел в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7 . Из-за отказа Румынии пропустить самолет лайнер вернулся назад, однако вынужденно сел в Минске из-за закончившегося топлива.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», -- написал вице-премьер в Twitter

Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну заявил, что считает «совершенно неуместной» реакцию Рогозина на запрет на пролет самолета, сообщает агентство Agerpres

«Абсолютно неправильно, если не использовать другие слова», -- сказал он, добавив, что предпочтет не превращать это в дискуссию.