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Рогозин: глава МИД Румынии отказался от посадки в Москве
Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не полетел транзитом через Москву после истории с отказом предоставить самолету, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, возможность пересечь воздушное пространство Румынии, сообщает ТАСС.
«Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, на всякий случай уже полетел другим маршрутом», - рассказал зампред правительства РФ. Куда именно направлялся руководитель внешнеполитического ведомства Румынии, и когда это произошло, не сообщается.
28 июля Рогозин вылетел в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Из-за отказа Румынии пропустить самолет лайнер вернулся назад, однако вынужденно сел в Минске из-за закончившегося топлива.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», -- написал вице-премьер в Twitter.
Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну заявил, что считает «совершенно неуместной» реакцию Рогозина на запрет на пролет самолета, сообщает агентство Agerpres.
«Абсолютно неправильно, если не использовать другие слова», -- сказал он, добавив, что предпочтет не превращать это в дискуссию.
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