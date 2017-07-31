Япония требует от России и Китая усилить давление на КНДР



Япония требует от России и Китая усиления давления на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками Пхеньяна. Об этом в понедельник журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ

"Международное сообщество, в первую очередь Китай и Россия, должны осознать суровую действительность и усилить давление [на Северную Корею]", - подчеркнул глава японского правительства.



"Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и защиты населения от угрозы со стороны Северной Кореи", - подчеркнул он. По словам Абэ, он и президент Трамп в ходе телефонного разговора договорились о необходимости принятия "дополнительных мер" в связи с недавним ракетным запуском Пхеньяна.



В минувшую пятницу КНДР провела очередной успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.