Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР



Китай выступает против нового закона США об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, имеющемся в распоряжении ТАСС

"Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций", - говорится в документе.



При этом в сообщении отмечается, что Пекин "выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога".

