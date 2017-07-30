Президент Боливии назвал США угрозой для ООН из-за антироссийских санкций

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются угрозой для ООН из-за принятого Конгрессом законопроекта о новых санкциях в отношении России. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«США вновь планируют ввести против России противоречащие международному праву односторонние санкции. Боливия отвергает это. Подобными санкциями США показывают, что они являются угрозой многостороннему миру, международному праву и ООН», — пояснил Моралес.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ поз названием «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу . За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.