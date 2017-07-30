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Президент Боливии осудил новые санкции США в отношении России
Президент Боливии, который ранее неоднократно заявлял о своих симпатиях к России и Владимиру Путину, выступил против последних действий США в отношении РФ.
Эво Моралес отметил, что односторонние санкции Вашингтона противоречат международному праву. "Боливия их отвергает. А Соединенные Штаты представляют угрозу многостороннему миру, международному праву и объединенным нациям", - написал Моралес в Twitter.
Напомним, на этой неделе палата представителей конгресса США, а потом и сенат одобрили законопроект, вводящий новые ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп уже изучает документ, передает РИА Новости.
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