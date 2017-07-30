Президент Боливии осудил новые санкции США в отношении России

Президент Боливии, который ранее неоднократно заявлял о своих симпатиях к России и Владимиру Путину , выступил против последних действий США в отношении РФ.

Эво Моралес отметил, что односторонние санкции Вашингтона противоречат международному праву. "Боливия их отвергает. А Соединенные Штаты представляют угрозу многостороннему миру, международному праву и объединенным нациям", - написал Моралес в Twitter.