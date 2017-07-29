В Совфеде назвали иезуитской логикой заявление Госдепа о санкциях ради дружбы

По его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон демонстрирует «какую-то иезуитскую логику», провозглашая одно, а делая прямо противоположное.

Клинцевич добавил, что, по его мнению, для достижения цели — улучшения отношений с Москвой — «избирается наихудший путь из всех возможных».

Ранее в этот же день Тиллерсон опубликовал послание, в котором пояснил, что введение новых антироссийских санкций означает желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. Также дипломат выразил надежду на сотрудничество «по крупным глобальным вопросам» между странами, отметив, что благодаря этому санкции не понадобятся.