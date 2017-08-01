Вступил в силу запрет на доступ дипломатов США к даче и складу в Москве

Введенный российскими властями запрет на использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору вступил в силу. Этот шаг стал ответом Москвы на изъятие в конце 2016 года российской дипломатической собственности в США, а также на разрабатываемые США новые антироссийские санкции.





Склад, который до сих пор использовало американское посольство, находится в промышленной зоне на Дорожной улице в районе Южное Чертаново, неподалёку от станций метро "Пражская" и "Улица академика Янгеля". Это большой светло-зелёный ангар площадью более 2 тысяч квадратных метров. Флагов США или опознавательных табличек здесь нет, кроме адреса, написанного на кирпичной стене. С момента объявления российским МИД ответных мер грузовики с дипломатическими номерами вывозили вещи с территории склада. Как сообщили корреспонденту РИА Новости охранники соседних со складом организаций, большая часть вещей была вывезена еще в середине прошлой недели.

Что касается дачи посольства США в Серебряном бору, то в интернете можно найти немало фотографий с различных мероприятий и пикников, которые проводились там сотрудниками посольства. На фото хорошо одетые люди пьют коктейли и режут торты в виде американского флага. Вечеринки проходили под флагами США и с американской символикой.



Глава пресс службы посольства США Мария Олсон 31 июля заявила РИА Новости, что дипломаты уже два дня не имеют доступа к даче в Серебряном бору, посольство во вторник обратится к российским официальным лицам по этому поводу. По данным агентства Рейтер, группе машин с дипломатическими номерами в понедельник было запрещено проехать на дачу.





Президент России Владимир Путин ранее заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них. МИД России 28 июля призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава дипмиссии в Москве в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.