Автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору в Москве

Три грузовика, микроавтобус, джип и такси выехали с территории дачи посольства США в России, которая находится в Серебряном Бору в Москве.



Как сообщает РИА Новости, ранее в автомобили загрузили мебель и ящики.



Также уточняется, что в настоящее время на территории остаётся ещё один микроавтобус с дипломатическими номерами.