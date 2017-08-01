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Автомобили посольства США покинули дачу в Серебряном Бору в Москве
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Три грузовика, микроавтобус, джип и такси выехали с территории дачи посольства США в России, которая находится в Серебряном Бору в Москве.
Как сообщает РИА Новости, ранее в автомобили загрузили мебель и ящики.
Также уточняется, что в настоящее время на территории остаётся ещё один микроавтобус с дипломатическими номерами.
Ранее сообщалось, что МИД России приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице в ответ на принимаемые в Соединённых Штатах антироссийские санкции.
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