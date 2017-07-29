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Путин помиловал двоих осуждённых за госизмену
Президент России Владимир Путин помиловал двух, осужденных за госизмену жительниц Сочи -- Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Обе женщины были осуждены за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, они направили sms своим знакомым в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.
Джанджгаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми.
«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — отмечается в указе.
Второй указ касается Марины Джанджгавы, 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.
Ранее президент России помиловал Оксану Севастиди. В марте она была освобождена из СИЗО «Лефортово». Севастиди была осуждена на семь лет по делу о госизмене за отправленное в Грузию sms. В 2015 году Севастиди арестовали, а 3 марта 2016 года Краснодарский краевой признал ее виновной в госизмене (ст.275 УК РФ). Попытка обжаловать приговор в Верховном суде результатов не дала – приговор признали законным.
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