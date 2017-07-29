Путин помиловал двоих осуждённых за госизмену

Джанджгаву приговорили к 12 годам лишения свободы, а Кесян — к восьми.

«Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — отмечается в указе.

Второй указ касается Марины Джанджгавы, 1958 года рождения, осужденной 12 мая 2014 года Ленинским районным судом Ростова-на-Дону.