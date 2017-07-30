Фантазии. Глава СПЧ о призыве вооружить оппозицию в РФ

Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев "призвал Украину вооружить российскую оппозицию и послать ее на Кремль". Автор статьи ссылается на выдержки из интервью находящегося на Украине Пономарева украинскому журналу "Фокус". Бывший парламентарий полагает, что протестные настроения, выступления рабочих "надо использовать по полной программе, протягивать руку тем, кто хочет демонтажа путинской системы".





"На мой взгляд, нелепо комментировать фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности. Да, в нашей стране есть протестные движения, есть оппозиция, системная и несистемная, есть люди, недовольные теми или иными решениями власти, и это нормально для любого нормального демократического общества. Просто решать все проблемы нужно мирными и законными средствами, а не насилием", — заявил Федотов РИА Новости

Он подчеркнул, что насилие порождает только насилие. "Я уверен, что Илья Пономарев это прекрасно понимает, но, видимо, в какой-то момент он зачем-то решил неудачно пошутить", — добавил глава СПЧ.