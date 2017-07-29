Большинство немцев не поддержали санкции США против РФ

Согласно опросу, в Германии 83% жителей выступают против введения США санкций в отношении России.





Об этом пишет Spiegel Online, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Forsa по заказу компании Wintershall, участвующей в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Отмечается, что 11% затруднились с ответом, а 6% поддержали введение санкций.



Уточняется, что в вопросе респондентам сообщалось о том, что введение антироссийских санкций ударит по немецким и европейским компаниям.





Ранее сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.