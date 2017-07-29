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Большинство немцев не поддержали санкции США против РФ
Согласно опросу, в Германии 83% жителей выступают против введения США санкций в отношении России.
Об этом пишет Spiegel Online, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом Forsa по заказу компании Wintershall, участвующей в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Отмечается, что 11% затруднились с ответом, а 6% поддержали введение санкций.
Уточняется, что в вопросе респондентам сообщалось о том, что введение антироссийских санкций ударит по немецким и европейским компаниям.
Ранее сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ не потерпит, чтобы новый пакет санкций США, нацеленный в том числе против России, коснулся европейских компаний.
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