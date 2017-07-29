Главные события у вас в почте
В Румынии назвали "неуместной" реакцию Рогозина
Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал "совершенно неуместной" реакцию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей предоставить самолету, на борту которого он находился, возможность пересечь воздушное пространство страны. Об этом сообщило в субботу агентство Аджерпрес.
"Я не вступал бы в подобную риторику, - сказал он. - Думаю, что мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать экономическое развитие, делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия".
"Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других", - добавил министр.
Как сообщил в пятницу представитель румынского МИД по печати, Румыния не была согласна с входом самолета, в котором находился Рогозин, в воздушное пространство страны.
"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал ранее Рогозин в Twitter.
Оставить комментарий