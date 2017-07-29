Дрон заснял дачи посольства США в Серебряном Бору

В московском Серебряном Бору беспилотник заснял дачи американского посольства, использование которых будет приостановлено с 1 августа.

Также будет ограничен доступ к складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Кроме того, к 1 сентября Вашингтону придётся сократить численность сотрудников в посольстве и генконсульствах почти на 600 человек. Подобные меры Москва приняла в ответ на одобрение сенатом США нового законопроекта об антироссийских санкциях.