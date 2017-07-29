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В Молдавии не дают вылететь самолету Игоря Чайки
Власти Молдавии не дают разрешения на вылет из Кишинева в Москву самолету сына генпрокурора России, бизнесмена Игоря Чайки. Об этом газете «Коммерсант» сообщил источник в аппарате правительства. По его данным, сын главы российского надзорного ведомства прилетал в молдавскую столицу «на деловые переговоры». По этой же причине в Москву не может попасть чартер, в котором «находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина», добавил собеседник издания.
Крое того, «накануне ночью» молдавские власти «развернули» группу офицеров из России, которые везли 75 комплектов медалей «За укрепление боевого содружества» миротворцам, отметил источник.
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