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В Госдуме предложили разворачивать все румынские самолеты
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил закрыть воздушное пространство России для румынских самолетов до тех пор, как Румыния не объяснится по поводу инцидента с самолетом S7. Депутат Государственной думы Олег Нилов предложил разворачивать от Российской Федерации все румынские самолеты до тех пор, пока румынская сторона не объяснит свои действия, об этом сообщает Парламентская газета .
Речь идет об инцидента, в ходе которого румынские власти запретили российскому самолету компании S7, следовавшему из Москвы в Кишинев, пересечение воздушного пространства страны. На борту лайнера находились 165 пассажиров, включая вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. В качестве ответной симметричной меры депутат предложил закрыть российское воздушное пространство до тех пор, пока инцидент не будет исчерпан, и начать следует с вызова румынского посла в РФ с целью разбора ситуации.
Ранее сообщалось, что Россия уже вызвала румынского посла для прояснения причин случившегося. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, РФ рассматривает данный инцидент как грубый антироссийский жест на грани международного хулиганства . МИД РФ выразил временному поверенному в делах Румынии в России Кожокару решительный протест из-за запрета пролета самолета.
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