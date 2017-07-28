Эксперт оценил ситуацию с самолетом Рогозина

«Командир принял правильное решение, вовремя сообразил, что не надо кружить в Европе, а потом экстренно садиться, где его бы арестовала полиция, и Рогозина в том числе. Он сел в Белоруссии, в дружественной стране, где самолет заправят топливом и он полетит дальше», - заявил Сытников.



Сытников добавил, что все самолёты имеют запас топлива от часа до полутора часов полёта на непредвиденный случай. "И если вам говорят, что самолет сел на последних каплях топлива, не верьте этому. У командира всегда есть свои запасные варианты", - подчеркнул Сытников.

Заслуженный пилот отметил, что Бухарест запретил самолёту пролетать над территорией Румынии, потому что «полностью зависит от бюджета Соединённых Штатов». Дмитрия Рогозина эксперт назвал «заметной фигурой», «острым на язык».





28 июля румынские власти запретили гражданскому самолёту пролетать над территорией страны в связи с тем, что на борту самолёта находилась «санкционная фигура». Всего на борту лайнера находились 165 пассажиров, включая 11 детей. Дмитрий Рогозин летел в Кишинёв для проведения переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном . Вместе с молдавским президентом вице-премьер России планировал посетить Бендеры, где пройдут мероприятия в честь 25-летия миротворческой операции на Днестре. Рогозин в ответ на действия румынских властей написал в своём аккаунте в Twitter: «Ждите ответа, гады». Вице-премьер отметил, что опасности были подвергнуты жизни пассажиров.