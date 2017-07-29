Главные события у вас в почте
Рогозин рассказал, чем обернется для Румынии запрет на пролет
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Россия непременно узнает, кто стоял за решением о запрете предоставить самолету, на борту которого он находился, возможность пересечь воздушное пространство Румынии, а ее ответ «будет выверенным и адресным», сообщает РИА Новости. «Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе…Наши санкции будут выверенными и очень адресными», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».
28 июля Рогозин вылетел в Кишинев на пассажирском самолете авиакомпании S7. Из-за отказа Румынии пропустить самолет лайнер вернулся назад, однако вынужденно сел в Минске из-за закончившегося топлива.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», -- написал вице-премьер в Twitter. Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну заявил, что считает «совершенно неуместной» реакцию Рогозина на запрет на пролет самолета, сообщает агентство Agerpres. «Абсолютно неправильно, если не использовать другие слова», -- сказал он, добавив, что предпочтет не превращать это в дискуссию.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТК «Звезда»
-
Министерство обороны Российской Федерации