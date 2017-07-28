«Аж кровь стынет»: Захарова о санкциях России против США

«Россия никогда не занималась ухудшением двусторонних отношений. Мы только отвечали, и то с определённого момента. Но даже тогда выдерживали максимально долгие паузы, до последнего надеясь на благоразумие партнёров», — написала Захарова.



Захарова добавила, что американские журналисты выразили удивление «жестокостью ответных мер» и иронично добавила, что от этих мер «аж кровь стынет». Представитель ведомства отметила, что Москва не принимала ответных мер 7 месяцев, провела несколько раундов переговоров, но так и не дождалась конструктивного разговора. Захарова подчеркнула, что американские власти предоставили 35 российским дипломатам с семьями 72 часа на то, чтобы они покинули США. Представитель МИД РФ также выразила удивление тем фактом, что представители американских СМИ не знали точного количества дипломатов США, работающих в России. Захарова отметила, что в СМИ США «аналитика даже в начальной стадии заблокирована».





В Кремле все обвинения отрицают.

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору. В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне.В Кремле все обвинения отрицают.