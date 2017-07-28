Главные события у вас в почте
"Аж кровь стынет": Захарова о санкциях России против США
Мария Захарова заявила, что Москва никогда не стремилась ухудшить отношения между Россией и США, а лишь отвечала на санкции Вашингтона. Своё заявление официальный представитель министерства иностранных дел России сделала в своём аккаунте в Facebook.
«Россия никогда не занималась ухудшением двусторонних отношений. Мы только отвечали, и то с определённого момента. Но даже тогда выдерживали максимально долгие паузы, до последнего надеясь на благоразумие партнёров», — написала Захарова.
Захарова добавила, что американские журналисты выразили удивление «жестокостью ответных мер» и иронично добавила, что от этих мер «аж кровь стынет». Представитель ведомства отметила, что Москва не принимала ответных мер 7 месяцев, провела несколько раундов переговоров, но так и не дождалась конструктивного разговора. Захарова подчеркнула, что американские власти предоставили 35 российским дипломатам с семьями 72 часа на то, чтобы они покинули США. Представитель МИД РФ также выразила удивление тем фактом, что представители американских СМИ не знали точного количества дипломатов США, работающих в России. Захарова отметила, что в СМИ США «аналитика даже в начальной стадии заблокирована».
28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам будет закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору. В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В Кремле все обвинения отрицают.
В Кремле все обвинения отрицают.
27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по законопроекту, ужесточающему ограничительные меры в отношении России. Предполагается расширение санкций, принятых администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Новые санкции усложнят процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом».
Оставить комментарий