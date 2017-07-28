

Минобороны России прокомментировали заявление польского "Института народной памяти", назвавшего недавнюю публикацию военным ведомством архивных документов об освобождении Польши в годы Великой Отечественной войны "фальсификацией истории".



"Вряд ли следовало ожидать иного комментария от так называемого польского "Института народной памяти" (ИНП). Удивила лишь заторможенность желчной реакции его "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной Армии", — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

Он отметил, что ​Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам. ​"Чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны", — сказал Конашенков.