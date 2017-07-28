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«Ждите ответа, гады»: Рогозин о развороте самолета на пути в Молдавию
Действия румынских властей подвергли опасности жизни пассажиров лайнера S7. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своём аккаунте в Twitter.
Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», - заявил Рогозин.
Бухарест запретил российскому самолёту пролететь над территорией страны, так как на борту находилась «санкционная персона». Всего на борту лайнера находились 165 пассажиров, включая 11 детей. Рогозин летел в Кишинёв для проведения переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном. Вместе с молдавским президентом вице-премьер России планировал посетить Бендеры, где пройдут мероприятия в честь 25-летия миротворческой операции на Днестре. Власти Европейского союза ввели санкции против Дмитрия Рогозина 21 марта 2014 года «ввиду тяжести ситуации на Украине». Запад принял антироссийские ограничительные меры в связи с вхождением Крыма в марте 2014 года по результатам референдума в состав России.
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