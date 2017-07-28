Захарова: Москва никогда не занималась ухудшением отношений с Вашингтоном

«Россия никогда не занималась ухудшением двусторонних отношений. Мы только отвечали, и то с определённого момента, но даже тогда выдерживали максимально долгие паузы, до последнего надеясь на благоразумие партнеров», — написала Захарова на своей странице в Facebook.



Она также отметила, что к ней обратились американские журналисты с вопросом о том, сколько всего в России работает сотрудников загранучреждений США.





«И на меня обрушились АМЕРИКАНСКИЕ СМИ с вопросом о том, сколько всего в России работает сотрудников АМЕРИКАНСКИХ загранучреждений. На моё логичное предложение им уточнить эту цифру в АМЕРИКАНСКОМ посольстве, мне было сказано, что «АМЕРИКАНЦЫ молчат». Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и всё-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников. Помимо всего, АМЕРИКАНСКИЕ СМИ все как один выражали удивление «жёсткостью ответных мер», — добавила она.

Кроме того, она отметила мягкость, введённых Россией мер.



«Нашим дипломатам перед Новым годом дали меньше суток на консервацию недвижимости и 72 часа на то, чтобы 35 сотрудников с семьями и детьми покинули страну. Российская сторона ждала с ответными мерами 7 месяцев, провела несколько раундов переговоров и, не дождавшись конструктивного разговора, ответила не высылкой, а предложением о сокращении сотрудников загранучреждений США до паритетного количество с российскими, предоставив дополнительно к полугодичному сроку предупреждений ещё 72 часа. Жёстоко? Аж кровь стынет», — добавила Захарова.





27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.

МИД России опубликовал на своём сайте заявление, согласно которому Москва приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице. Также МИД предложил Вашингтону сократить число сотрудников американской дипмиссии в России.