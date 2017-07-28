Названа причина отключения электроснабжения в Крыму

Отключение электроснабжения в Крыму произошло из-за аномальной жары, сообщается на сайте Минэнерго России.

«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ 500 кВ. В результате произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу крупнейшие города Крыма остались без электричества. Света не было в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

Как рассказал «Крыминформу» министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырех веток энергмоста на полуостров.