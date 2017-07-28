Патрушев назвал ИГ* главной угрозой национальной безопасности



Патрушев находится в Пекине, где принимает участие во встрече высоких представителей стран БРИКС , курирующих вопросы безопасности.

"Наибольшая угроза национальной безопасности исходит от нового поколения террористов, объединяющихся под знаменами ИГИЛ*", — отметил он.



"Успешные действия правительственных и международных сил в Сирии привели к изменению стратегии террористов, заставили их искать "запасные площадки" в различных уголках мира, активизировать усилия по сохранению высокого уровня финансового обеспечения. Это достигается в первую очередь путем диверсификации источников получения средств и каналов их переводов", — подчеркнул Патрушев.



Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, после возвращения домой боевики создают организованное подполье, кроме того, наблюдается слияние экстремистских группировок с криминальными структурами.