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"Известия": Медведев отправится в предвыборное турне по регионам
Премьер-министр России и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отправится в предвыборное турне по регионам. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в кабмине и в партии. Информацию подтвердила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.
В качестве основной цели турне премьера называется содействие кандидатам от партии на депутатских выборах, а также поддержка врио глав регионов. В поездке по субъектам России Медведева будет сопровождать и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
Предполагается, что в период с августа по сентябрь премьер посетит Крым и Удмуртию, где пройдут выборы губернаторов, а также Пензенскую область. В общей сложности планируется, что Медведев побывает в семи субъектах федерации, однако другие регионы пока не называются.
"График поездок обговорен 24 июля на форуме партии "Городская среда" в Краснодаре. Планируем провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты от партии", - рассказал Сергей Неверов.
При этом он также на стал уточнять список субъектов, которые может посетить Медведев.
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