"Известия": Медведев отправится в предвыборное турне по регионам

В качестве основной цели турне премьера называется содействие кандидатам от партии на депутатских выборах, а также поддержка врио глав регионов. В поездке по субъектам России Медведева будет сопровождать и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов

Предполагается, что в период с августа по сентябрь премьер посетит Крым и Удмуртию, где пройдут выборы губернаторов, а также Пензенскую область. В общей сложности планируется, что Медведев побывает в семи субъектах федерации, однако другие регионы пока не называются.

"График поездок обговорен 24 июля на форуме партии "Городская среда" в Краснодаре. Планируем провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты от партии", - рассказал Сергей Неверов.

При этом он также на стал уточнять список субъектов, которые может посетить Медведев.