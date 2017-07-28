Назван возможный глава избирательного штаба Путина

Штаб президента России Владимир Путина на выборах главы государства в 2018 году может возглавить глава его администрации Антон Вайно . Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы РФ, и собеседника в президентском аппарате.

По словам одного из собеседников газеты, «сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно». В то же время он отметил, что решение о главе штаба будет приниматься самим Путиным. Он напомнил, что избирательную кампанию обычно возглавляет кто-то из высших должностных лиц администрации президента (АП).

По мнению источника в АП, Вайно был бы «логичной» кандидатурой, «учитывая его традиционный функционал, <…> связанный с ведением графика президента». Вайно работал в штабе Путина в ходе выборов в 2012 годе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин будет участвовать в выборах в 2018 году как самовыдвиженец «при широкой народной поддержке». Сообщалось, что выдвижение Путина в качестве кандидата от «Единой России» маловероятно. Если он будет баллотироваться как самовыдвиженец, то о своем участии в кампании он может объявить либо на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ), либо на другом мероприятии «в народном формате».

В последние несколько месяцев Путин не раз заявлял, что говорить о кандидатах на президентских выборах в 2018 году еще рано. В июле во время встречи со школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи глава государства сказал, что пока не решил о том, будет ли «уходить» с поста или нет.