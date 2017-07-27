Власти Волгограда объяснили вырубку деревьев у Мамаева кургана



В парке у подножия Мамаева кургана вырубили сухие и больные деревья, весной на этом месте будет высажено около 1,7 тыс. молодых саженцев березы, каштана и хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда. По словам представителя мэрии, появившаяся в СМИ информация о вырубке тематического «Парка вдов» не соответствует действительности, так как на месте работ никакого тематического парка нет. Вырублены, по его словам, сухие и больные деревья, передает «Интерфакс»

Также в мэрии заявили, что срок жизни высаженных в Сталинграде после войны деревьев - около 60 лет, поэтом они давно нуждаются в обновлении.



Ранее в четверг появились сообщения, что у Мамаева кургана в Волгограде по решению городских властей вырубили парк сталинградских вдов, чтобы на его месте организовать автомобильную стоянку. Это, по данным СМИ, подтвердили и в комитете архитектуры администрации города.