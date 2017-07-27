Путин о кризисе в отношениях России и США: нам очень жаль



Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сожалеет о том, в каком состоянии в настоящее время находятся отношения с Вашингтоном.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, которую транслирует телеканал "Россия 24".



"Я могу дать прямой ответ: конечно, нам очень жаль. Потому что, действуя согласованно, вместе, мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ Соединенных Штатов", - подчеркнул российский лидер.



По словам Путина, такими проблемами являются урегулирование острых международных кризисов, борьба с терроризмом, решение экологических проблем, борьба с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью.