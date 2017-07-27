Путин рассказал про американских друзей

На пресс-конференции в Финляндии президент России прокомментировал состояние отношений с США. На вопрос, сожалеет ли он об избрании Дональда Трампа , Владимир Путин подчеркнул: "Это не наше дело, и не нам давать оценки его работе на посту: это дело американского народа".

"Что касается расследования. Я не считаю, что это расследование... мы видим просто нарастание антироссийской истерии", - сказал Путин. Скорее всего, это использование русофобских аргументов во внутриполитической борьбе, в данном случае президента США и его оппонентов, считает он. "Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов", - добавил российский лидер.

"Конечно, нам очень жаль, - продолжил Путин. - Потому что действуя согласованно, мы гораздо более эффективно могли бы решать очень острые проблемы, которые волнуют как народ России, так и народ США". "В США у нас много друзей, очень много здравомыслящих людей. Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится... И мы будем укреплять отношения", - заключил он.