Польша обвинила Россию в фальсификации истории

Российские власти пытаются фальсифицировать историю освобождения Красной армией Польши от нацисткой оккупации. С таким заявление выступили представители польского Института национальной памяти. Об этом сообщает РИА Новости.



«Пытаясь поставить польскую сторону в позицию «благодарности» за «освобождение» от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами», — говорится в заявлении организации.

