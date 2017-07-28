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Польша обвинила Россию в фальсификации истории
Российские власти пытаются фальсифицировать историю освобождения Красной армией Польши от нацисткой оккупации. С таким заявление выступили представители польского Института национальной памяти. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пытаясь поставить польскую сторону в позицию «благодарности» за «освобождение» от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами», — говорится в заявлении организации.
Заявление Института национальной памяти связано с публикацией 18 июля министерством обороны России секретных документов об освобождении Польши. До этого момента рассекреченные архивы были доступны лишь узкому кругу учёных. Согласно документам, польское население благожелательно относилось к советским войскам. В Польше заявили, что целью публикации была «идеализация картины «освобождения». 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, предполагающий снос советских памятников по всей стране. В Москве решение главы государства назвали «возмутительной провокацией». Во время Висло-Одерской освободительной операции погибли 40 тысяч советских солдат. Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939 года по февраль 1945 года. За время оккупации погибли шесть миллионов поляков – 20% населения страны.
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