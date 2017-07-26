Белый дом ожидает доработки законопроекта по антироссийским санкциям

При этом пресс-секретарь отметила, что «Белый дом, президент, да и вся администрация решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи».

Палата представителей Конгресса США 25 июля приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений. Теперь этот документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем президентом Дональдом Трампом

В случае принятия законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.